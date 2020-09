Tischtennis : TTC Grevenbroich bei erstem Heimspiel ohne René Holz

Grevenbroichs René Holz verpasst das Spiel gegen Netphen urlaubsbedingt. Foto: rust

Rhein-Kreis Der Tischtennis-NRW-Ligist aus der Schloss-Stadt empfängt die TTG Netphen. Für die Reserve der TG Neuss kommt es in der Verbandsliga zu einem Aufeinandertreffen mit einem alten Bekannten.

Nach dem erfolgreichen Auftakt in der Tischtennis-NRW-Liga mit dem 8:4-Auswärtssieg in Bonn präsentiert sich der TTC BW Grevenbroich am Sonntag zum ersten Mal vor heimischem Publikum. Allerdings weiß BW-Kapitän Janos Pigerl noch nicht genau, wie viele Zuschauer eigentlich dabei sein dürfen: „Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, wie unsere Obergrenze aussieht. Ich meine, insgesamt 30 Leute. Da wir in der Halle mit festen Sitzplätzen planen, können dann auch die Masken abgenommen werden.“

Sportlich sieht es nicht ganz so gut aus. Außer dem verletzten Ken Julian Oberließen wird auch René Holz nicht dabei sein. „Er fehlt zum ersten Mal in seiner Karriere urlaubsbedingt bei einem Meisterschaftsspiel“, merkt Pigerl an. „Wir hatten unmittelbar nach Veröffentlichung des Spielplans nach einer Verlegung gefragt, konnten die Netphener aber leider von keinem Termin überzeugen. Dafür spielen Egidio Brigante und Michael Spytek bei uns“, meint Pigerl. Netphen hat bisher einen Sieg und eine Niederlage. In der Damen-NRW-Liga will die Drittvertretung der DJK Holzbüttgen ihre Spitzenposition an der Tabelle verteidigen. Am Samstag empfangen die Kaarsterinnen den TV Dellbrück, der bisher einmal 6:6 gespielt hat.

In der Herren-Verbandsliga trifft die Zweitvertretung der TG Neuss parallel zur Regionalliga-Mannschaft am Samstag auf die TTG Langenfeld, die nach der Niederlage in Holzbüttgen ihr zweites Spiel gegen Borussia Brand mit 8:4 gewinnen konnte. TG-Spieler Dominik Sagawe blickt mit einer gewissen Skepsis auf die Partie: „Gegen Langenfeld waren unsere Ergebnisse bisher immer bescheiden. Sei es aufgrund von Ausfällen durch Verletzungen oder Krankheiten. Dazu kommt die eher traurige Tatsache, dass uns unser langjähriger Teamkollege und Freund Bernd Forelle in Richtung Langenfeld verlassen hat und uns am Samstag als Gegner gegenüberstehen wird.“ Zählbares soll trotzdem geholt werden.