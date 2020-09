Tischtennis-Regionalliga : TG Neuss wird als Topfavorit gehandelt

Ran Wei steht der TG Neuss im ersten Saisonspiel der Regionalliga doch zur Verfügung. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss In der Tischtennis-Regionalliga geht’s für die Neusser am Wochenende mit einem Heimspiel gegen die Zweitvertretung des TTC Jülich los. Gästezuschauer sind coronabedingt nicht zugelassen.

Als letztes Kreisteam auf Ebene des Deutschen Tischtennis-Bundes startet am Samstag auch die TG Neuss in die neue Spielzeit. In der Fachzeitschrift „Tischtennis“ werden die Quirinusstädter als der große Meisterschaftsfavorit in der Westgruppe der Regionalligen gehandelt. Davon distanzieren sich die Neusser selbst aber in vornehmer Zurückhaltung und peilen eher einen vorderen Mittelfeldrang an. „Ein Platz unter den ersten sechs Team ist möglich“, so die Einschätzung von Abteilungsleiter Klaus Wahlen.

Zum Auftakt gegen die nachträglich aus der Oberliga aufgestiegene Zweitvertretung des TTC indeland Jülich ist das TG-Sextett aber eindeutig in der Favoritenrolle. „Jülich wird voraussichtlich ohne die Nummer eins Dragos Olteanu kommen und gehört zu den Abstiegskandidaten. Da wollen wir schon die ersten Punkte holen“, sagt Wahlen, dem auch nicht entgangen ist, dass die Jülicher ihr Auftaktmatch mit 0:12 gegen den 1. FC Köln II verloren haben. Neben den Stammspielern Tom Heiße, Julian Röttgen und Lukas Bosbach rücken am Samstag Jochen Lang und Ran Wei ins TG-Team, die im Vorfeld nicht für jede Partie vorgesehen waren. „Ran kann wegen der Pandemie nicht wie gewohnt so häufig nach China reisen. Daher steht er uns vielleicht häufiger zur Verfügung, als vorher gedacht“, so Wahlen. An der sechsten Position soll Dejan Hoheisel zum Einsatz kommen, der offiziell in der zweiten Mannschaft gemeldet ist, aber wohl auch eher zum erweiterten Stamm der Regionalliga-Truppe zählt.

„Jonas Lenzen befindet sich noch im Urlaub und auch Illia Barbolin wird fehlen“, sagt Wahlen. Mit ihm haben die Neusser das gleiche Problem wie viele andere Vereine auch, die mit ausländischen Spielern aufgestellt sind. „Das ist schon verrückt, wenn man sich die Aufstellungen so anguckt. Viele laufen mit Ersatzstellungen herum, weil sie wegen Corona nicht die Leute aus den Ländern bekommen. Illia wird in Ende des Monats noch einmal Vater. Er will erst einmal in Weißrussland bleiben“, so Wahlen.