Tennis : Blau-Schwarz steigt in die Dritte Liga auf

Ausgelassene Freude bei den Damen von Blau-Schwarz nach dem letzten Spiel in der Niederrheinliga, in dem sie den Aufstieg perfekt machten. Foto: RP/Verein

Düsseldorf Den Tennis-Damen von Blau-Weiß gelang als Neuling in der Niederrheinliga völlig unerwartet der direkte Durchmarsch. Die Überraschung schafften die Damen aus Grafenberg mit jeder Menge Überzeugungskraft, blieben in vier Punktspielen der Freiluftsaison 2020 ohne Niederlage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Damit hatte niemand in der ersten Damenmannschaft des TC Blau-Schwarz gerechnet. „Wir waren Aufsteiger in die Niederrheinliga. Wir wollten erst mal schauen, wie es so läuft“, gesteht Mannschaftsführerin Laureen Klein. Die Überraschung schafften die Damen aus Grafenberg mit jeder Menge Überzeugungskraft, blieben in vier Punktspielen der Freiluftsaison 2020 ohne Niederlage. „Aber alle Begegnungen waren knapp“, so Klein. Ihre Bilanz ist dafür das beste Beispiel. Von ihren acht Matches in Einzel und Doppel wurden fünf erst im Match-Tiebreak entschieden.

Coronabedingt war es eine merkwürdige Saison. Drei Mannschaften hatten vor dem ersten Aufschlag der Meisterschaft straffrei aus der Niederrheinliga zurückgezogen. Absteiger wurden aufgrund eines Verbandsbeschlusses nicht ausgespielt, so dass alle Teams befreit aufspielen konnten. „Wir hatten uns vorgenommen, möglichst viele aus unserem Kader einzusetzen, Auch als wir die Aufstiegschance hatten, sind wir unserer Linie treu geblieben“, erläutert die Kapitänin. Schließlich wurde es eine Saison, wie man sie sich wünscht: Voller Emotionen, spannend bis zum Schluss und mit einem Happy End. „Das haben wir auch unserem guten Mannschaftsgeist zu verdanken. Wir kommen alle zweimal pro Woche zum Mannschaftstraining, unternehmen auch außerhalb des Platzes viel miteinander“, so Klein.

Die meisten spielen bereits seit Jahren für Blau-Schwarz. Zum Saisonanfang kam lediglich Franziska Etzel neu ins Team. Doch die Mannschaftsweltmeisterin der AK 35 des Jahres 2018 ist den Blau-Schwarz-Damen bestens vertraut. „Sie ist seit Jahren unsere Trainerin“, so Klein. Da war die Integration der Neuen überhaupt kein Problem.

Nach dem dritten Aufstieg in Folge steht fest, dass jetzt doch ein paar Änderungen im Kader anstehen. „Ann-Kathrin Wind spielt demnächst in Köln. Sie hat gerade ihr Lehramtsexamen abgelegt und in Köln einen Job bekommen“, erklärt Klein. „Und auch Antonia Maier wird uns verlassen. Sie hat ihr Praktikum in Düsseldorf beendet und kehrt nach Nürnberg zurück.“ Das schafft Platz für Zugänge, die man in der Regionalliga wohl auch gebrauchen kann. Neben die Freude, in der dritthöchsten nationalen Spielklasse aufschlagen zu dürfen, gesellt bei Klein und ihren Sportkameradinnen der Respekt vor den Anforderungen. „Wir haben demnächst ein Gespräch mit dem Vorstand. Danach wissen wir mehr“, so Klein. „Aber wir hoffen natürlich, dass wir bei möglichen Neuverpflichtungen ein Mitspracherecht haben. Bisher war es jedenfalls so.“