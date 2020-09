Handball : Bayer gewinnt erstes Testspiel vor Zuschauern

Dormagen Die Handballer des TSV Bayer Dormagen haben sich danach gesehnt, in eigener Halle endlich wieder vor Publikum zu spielen. Gegen den Ligakonkurrenten TuS Ferndorf kamen immerhin 200 Zuschauer und sahen einen 26:24-Sieg der Gastgeber.

Im nächsten Testspiel am Mittwoch (20.15 Uhr) daheim gegen den Longericher SC gelten dieselben Corona-Regeln. Mehr als 300 Zuschauer dürfen nicht ins TSV-Bayer-Sportcenter und die Tickets (6 und 4 Euro) müssen online gebucht werden. Ein Besuch könnte sich lohnen, denn die Formkurve der Dormagener zeigt weiter nach oben. Gegen Ferndorf trugen sich alle Bayer-Feldspieler in die Torschützenliste ein. Über das ganze Spiel gesehen, konnten die Gäste nur einmal beim 2:1 in Führung gehen. Dann bestimmte der wacher wirkende TSV die Partie. Bayer ging nach 15 Minuten 7:3 in Führung. Im weiteren Verlauf nahm Ferndorf eine Auszeit, doch auch die half nicht wirklich. Nach dem Seitenwechsel blieben die Hausherren zunächst dominant, doch auch wegen einiger Unterzahlsituationen wuchs die Fehlerzahl im Verlaufe der Partie an. „Wir wollten bewusst viel ausprobieren. Aber wir hatten das Spiel die ganze Zeit im Griff“, sagte Bayer-Coach Dusko Bilanovic. Bei einer 26:22-Führung war die Partie entschieden, Dormagen brachte den Sieg sicher ins Ziel.