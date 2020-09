Fußball : Ex-Coach des SCK gelingt Pokal-Coup

Kapellen Horst Steffen schlägt mit Elversberg in der ersten Runde des DFB-Pokals den Zweitligisten FC St. Pauli mit 4:2.

So ein kleines bisschen gehört der 4:2-Erfolg des Fußball-Regionalligisten SV Elversberg am Sonntag in der ersten Runde des DFB-Pokals über den Zweitligisten FC St. Pauli auch dem Landesligisten SC Kapellen. Denn an der Erft begann Elversbergs Coach Horst Steffen 2003 seine Trainerkarriere und führte den SCK im Jahr darauf als Meister in die Verbandsliga. Die drei Jahre in Kapellen (2006 wechselte er zum MSV Duisburg II) hat er nicht vergessen. Im Mai sagte Steffen im Interview mit dem Onlineportal Fußball-News Saarland: „Ich hatte als Spieler schon immer den Mannschaftsgedanken im Kopf und als Mittelfeldspieler musste ich strategisch denken. Dadurch entwickelte ich mich in eine Führungsrolle und hatte mich verantwortlich für die gesamte Mannschaft gefühlt. Zusätzlich hatte ich einige schwerere Verletzungen. In dieser Zeit hatte ich bis auf den Fußball-Lehrer meine Trainerlizenzen gemacht. Also hatte ich in dieser Zeit schon die Idee, dass es mir Spaß machen könnte. Eine Bestätigung erfuhr ich auf meiner ersten Trainerstation beim SC Kapellen/Erft.“ -sit