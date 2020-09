Fußball : Großes Aufgebot für das Geburtstagskind Sascha Querbach

Dormagen Freundschaftsspiel in Delrath führte viele alte Weggefährten zusammen. Gänsehautmoment mit Sohn Noah.

In der Kreisliga B musste sich Sascha Querbach mit dem von ihm trainierten SSV Delrath in Geduld fassen. Weil einige seiner Jungs nach dem Urlaub in Kroatien Coronafälle in ihrem erweiterten Bekanntenkreis zu verzeichnen hatten, verbrachten sie die vergangenen Tage vorsichtshalber in Quarantäne. Die Meisterschaftsspiele gegen den TSV Bayer Dormagen II und den FC Zons II fielen daher aus.