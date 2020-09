Basketball : Elephants bringen Düsseldorf Giants in Bedrängnis

Grevenbroich Nur im Aufbau des Regionalligisten passt es noch nicht richtig zusammen. Das nächste Testspiel am Samstag beim Regionalliga-Neuling TuS 59 HammStars will der Trainer vor allem dazu nutzen, einen neuen Aufbauspieler zu testen.

Am 25. September starten die NEW’ Elephants mit der Partie bei der BG Hagen in die Regionalliga-Saison. Bis die Basketball-Fans in Grevenbroch die Mannschaft in einem Heimspiel zu sehen bekommen, vergehen weitere Wochen. Denn weil Coach Ken Pfüller am darauffolgenden Wochenende im Rahmen des DBB-Jugendlagers in Heidelberg Talente der Jahrgänge U15 und U16 sichtet, wurde das Duell mit Citybasket Recklinghausen auf den 8. November verlegt. Am 9. Oktober geht es darum zunächst zu den Hertener Löwen, ehe sich die Elephants am 11. Oktober mit der Partie gegen die BG Dorsten endlich ihrem Publikum präsentieren. Umso wichtiger ist für das nahezu komplett neuformierte Team eine seriöse Vorbereitung.