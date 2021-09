Skaterhockey : Eagles wahren ihre Chance auf die Play-off-Runde

Kaarst Der 5:10-Schlappe bei den HC Köln-West Rheinos lassen die Adler am Tag darauf einen 10:6-Erfolg über den Crefelder SC folgen.

Die Partie in der Domstadt hakte Nationalspieler Dominik Boschewski rasch ab. Sein Fazit: „Wir waren einfach schlecht.“ Allerdings fehlten auch Thimo Dietrich, Tim Dohmen, Nils Lingscheidt und Dominik Thum. Als im zweiten Drittel wenigstens der bis dahin im Job geforderte Felix Wuschech mitwirken konnte, lagen die Gäste schon mit 2:5 hinten. Die mangelnde Durchschlagskraft vermochten auch die Treffer von Tim-Niklas Wolff, Jan Wrede (je 2) und Moritz Otten nicht zu verbergen. Viel besser lief es auf heimischem Geläuf in der Stadtparkhalle gegen die Skating Bears. Die Entscheidung fiel dabei aber erst im Schlussdrittel. Bis dahin lieferten sich die Kontrahenten einen torreichen Schlagabtausch. Für die Eagles trafen Tim Dohmen (3), der ebenso wie Nils Lingscheidt ins Team zurückgekehrt war, Dominik Boschewski (2), Moritz Otten und Christian von Berg bei Gegentreffern von Max Meyer (2), Daniel Schopp, Nick Rabe und Niklas Kleindienst zum 7:5. In den letzten 20 Minuten vernagelte der Kaarster Torhüter Richard Steffen dann seinen Kasten förmlich, ließ nur noch den Schuss von Daniel Schopp zum 6:7 passieren. Jan Wrede, Christian von Berg und Tim Dohmen netzten ab der 45. Minute für die Eagles ein und machten damit den so elementar wichtigen ersten Saisonsieg des Deutschen Vizemeisters perfekt.