Später Siegtreffer über Heinsberg-Lieck : SV Helpenstein siegt mit Ach und Krach

Fussball-Bezirksliga Erst durch einen ganz späten Treffer vom Punkt sichert sich der SV Helpenstein den Sieg über den 1. FC Heinsberg-Lieck und wahrt damit die Chance auf den Aufstieg in die Landesliga.

Gerade so mit „Ach und Krach“ fuhr der SV Helpenstein den fest eingeplanten Dreier gegen den 1. FC Heinsberg-Lieck ein. Dabei hatte es schon nach zwei Minuten so gut angefangen. Nach einer Freistoßflanke von der linken Seite, die Yannik Schenesse vor das Heinsberger Tor geschlagen hatte, erwischte Gästeakteur Dominik da Silva die Kugel so unglücklich mit dem Kopf, dass sie am verdutzten FC-Keeper Alexander Rütten vorbei im eigenen Tor landete, es hieß also 1:0 für den SVH.

Helpenstein haderte allerdings auch mit dem Schiedsrichter-Trio, vor allem mit „Chef“ Paul Schwering, der nach ihrer Meinung zu viel durchgehen ließ, und ein vermeintliches Handspiel im Strafraum von Gästeallrounder Jürgen Heinrichs nicht mit einem Elfer ahndete. Doch auch mit der eigenen Leistung konnte der SV Helpenstein bis zu diesem Zeitpunkt nicht zufrieden sein. Mit guter Defensivarbeit, wieder mal von Jürgen Heinrichs bestens organisiert, und dem überragenden Rütten im Tor, ließ der 1. FC Heinsberg das so ambitionierte Helpenstein fast verzweifeln. Heinsberg setzte sogar hin und wieder über den schnellen Maurice Gippert Nadelstiche, die in der 65. Minute fast zum 2:1 für den Gast geführt hätte. Aber eben nur fast. So rannte Helpenstein immer wieder an, probierte es mit Robin Jackels, Chris Koerfer und Yannik Schenesse, die aber allesamt am Heinsberger Keeper scheiterten. In der 88. Minute ertönte dann ein Pfiff von Schiri Schwering, der im Anschluss auf den Elfmeterpunkt zeigte. Heinsbergs Kevin Bugundi soll SV-Kapitän Dominik Hahn regelwidrig zu Fall gebracht haben. Diese Chance ließ sich der Kapitän nicht nehmen, und drosch die Kugel mit Schmackes zum umjubelten 2:1-Siegtreffer mitten ins Tor. Helpenstein bewahrt sich damit spät die Chance auf den Aufstieg.