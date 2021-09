Tennis : Profi von BW Neuss sorgt bei US Open für Furore

Botic van de Zandschulp nach seinem Sieg am Sonntag im Achtelfinale der US Open in New York über den Argentinier Diego Schwartzman. Foto: AP/John Minchillo

Neuss Der seit 2017 beim TC BW Neuss spielende Botic van de Zandschulp (25) steht beim Grand-Slam-Turnier in New York im Viertelfinale.

Nach der aufreibenden, für den TC BW Neuss mit Platz vier aber ausgesprochen erfolgreichen Bundesliga-Saison hatte sich Teamchef Marius Zay eigentlich auf ein paar entspanntere Wochen gefreut. Doch schon seit Ende August steht der 38-Jährige wieder unter Hochdruck, denn bei den US Open in New York geht in Botic van de Zandschulp einer seiner Schützlinge gerade durch die Decke. Der 25 Jahre alte Niederländer hat in Flushing Meadows als erster Qualifikant seit 13 Jahren das Viertelfinale erreicht und trifft dort am Dienstag auf den Weltranglisten-Zweiten Daniil Medwedew aus Russland.

Im Tollhaus Louis Armstrong Stadium setzte sich van de Zandschulp am Sonntag im Achtelfinale in fünf Sätzen gegen Diego Schwartzman durch – übrigens ebenfalls ein Tennisprofi mit einer Neuss-Connection: Der Argentinier stand bei Blau-Weiss 2015 als Nummer eins unter Vertrag. Doch während der 14. der aktuellen Weltrangliste an der Jahnstraße damals nie zum Einsatz kam, geht der Holländer mittlerweile fast als „Nüsser“ durch. 2016 hatte Zay mit Blau-Weiss in der Regionalliga noch selber gegen den da noch für den RTHC Leverkusen tätigen Rechtshänder gespielt und sofort „sein Riesenpotenzial erkannt“. Ein Jahr später feierte die im März 2017 verpflichtete Nummer 346 der Weltrangliste ihr Bundesliga-Debüt, stieg mit Neuss auf Anhieb ins Oberhaus auf, ging 2018 mit in die 2. Liga und gehörte 2019 zur Mannschaft, die am letzten Spieltag im Duell mit dem TC Bredeney sensationell die abermalige Rückkehr in die Eliteklasse schaffte.

BW-Teamchef Marius Zay und Botic van de Zandschulp. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Info Botic van de Zandschulps Weg ins Achtelfinale Qualifikation Botic van de Zandschulp - Enzo Couacaud (Frankreich) 3:6, 7:6, 6:2 1. Runde Botic van de Zandschulp - Carlos Taberner (Spanien) 2:6, 3:6, 6:4, 7:5, 6:3 2. Runde Botic van de Zandschulp - Casper Ruud (Norwegen) 3:6, 6:4, 6:3, 6:4 3. Runde Botic van de Zandschulp - Facundo Bagnis (Argentinien) 3:6, 6:0, 6:2, 6:2 Achtelfinale Botic van de Zandschulp - Diego Schwartzman (Argentinien 6:3, 6:4, 5:5, 5:7, 6:1

Wie eng der Niederländer dem TC BW Neuss verbunden ist, zeigt eine drei Jahre zurückliegende Begebenheit aus der Winterhallenrunde: Weil die in der Niederrheinliga aktive Truppe unter akutem Personalmangel litt, setzte sich van de Zandschulp daheim kurzerhand ins Auto und düste an den Niederrhein, um auszuhelfen. „Und das für null“, erinnert sich BW-Vorsitzender Abraam Savvidis. Der wiederum lieh dem 25-Jährigen für ein Turnier im mehr als 700 Autokilometer von Neuss entfernten tschechischen Liberec seinen BMW. „Den braucht Botic im nächsten Jahr wohl nicht mehr“, witzelt Coach Clinton Thomson mit Blick auf das mit dem Einzug ins Viertelfinale des Grand-Slam-Turniers in New York verbundene Preisgeld in Höhe von knapp 500.000 Dollar. „Dann kann er sich ein eigenes Auto leisten.“

Kein Feierbiest: Botic van De Zandschulp (3.v.l.) mit Marius Zay, Kevin Deden, Niels Lootsma und Clinton Thomson (v.l.) beim Aufstieg 2017. Foto: Werner Peschkes

Weil aus ihrem zunächst rein professionellen längst ein freundschaftliches Verhältnis geworden ist, meldete sich van de Zandschulp auch am Tag nach seinem bewegenden Sieg über Schwartzman bei Marius Zay, sagte entrückt: „Das ist der völlige Wahnsinn!“ Ein für seine Verhältnisse fast schon emotionaler Ausbruch, gibt sich der Vorzeigeprofi auf dem Court doch eher unterkühlt. Mehr als eine „Becker-Faust“ ist bei ihm nicht drin. „Er kommt immer relativ cool rüber“, weiß Savvidis. Trotzdem geht sein Wert für Blau-Weiss weit über seine Spielbilanz (2021: 3:1 im Einzel; 3:1 im Doppel) hinaus. Zay: „Wenn er dabei ist, gewinnen wir in der Regel.“ Darum würde er seine Nummer eins natürlich nur allzu gerne halten. Daran, dass das mit dem jetzt schon sicheren Sprung von Weltranglisten-Platz 117 auf 62 ein recht anspruchsvolles Unterfangen werden dürfte, denkt der Neusser Teamchef allerdings „gerade gar nicht. Wir sind alle sehr stolz auf ihn. Und ich freue mich einfach nur, dass er jetzt allen gezeigt hat, was in ihm steckt.“ Weitere Einsätze für Blau-Weiß hält er indes für durchaus möglich. „Denn Botic weiß, was er an uns hat. Wir haben ihm auch das Vertrauen gegeben, als er nicht so gut gespielt hat.“

Savvidis kennt freilich die ungeschriebenen Gesetze des Marktes. Die zahlungskräftigere Konkurrenz sei ja schon vorher an ihm dran gewesen. „Und wenn er jetzt so hoch geht, wird es langsam kriminell, wenn man bedenkt, dass an anderen Bundesliga-Standorten pro Einsatz auch schon mal zwischen 15.000 und 20.000 Euro gezahlt wird.“