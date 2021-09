Fußball-Landesliga : Zweite Niederlage für Teutonia Kleinenbroich

Kleinenbroich Beim SC Reusrath lief es gar nicht gut für die Kicker der Teutonia. Trainer Norbert Müller fühlte sich stark an die Vorwoche erinnert, wo es eine klare Niederlage gegen den MSV Düsseldorf gesetzt hatte.

Eine Premiere, die sich Müller ganz anders vorgestellt hatte, doch alle guten Vorsätze waren schon nach kurzer Zeit über den Haufen geworfen. In Abwesenheit wichtiger Defensivspieler hatte Müller seine Mannschaft darauf eingeschworen, gerade hinten besser zu stehen, um so die Grundlage für ein erfolgreicheres Abschneiden zu legen. „Doch dann machen wir wieder einen katastrophalen Stellungsfehler und geraten in Rückstand“, meinte Müller mit Blick auf das 0:1 durch Justin Neufeld schon der 2. Minute. „Dann sind wir hinterhergelaufen, was bei der Hitze natürlich Kraft kostet“, sagte Müller. Dennoch agierte seine Mannschaft auf Augenhöhe, bis dann ein weiterer Fehler in der Defensive zum 0:2 durch Robin Seinsch führte. Es spricht für die Kleinenbrocher, dass sie trotz des unglücklichen Spielverlaufs nicht aufsteckten und durch Patrick vorn Hüls sogar den Anschlusstreffer erzielten (73.). Dass es nicht zu mehr reichte, lag daran, dass die Gastgeber sechs Minuten vor Schluss einen Konter erfolgreich zum 3:1 abschlossen. „Das hat uns den Stecker gezogen. Unter dem Strich hatten wir dieselben Probleme wie in der Vorwoche und stehen mit leeren Händen da“, sagte Norbert Müller.