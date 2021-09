Ringen : Mutiger Auftritt des KSK macht Eindruck

Neuss Obwohl der KSK Konkordia Neuss auf der Matte sechs der zehn Kämpfe gewinnt, verlieren die bärenstarken Gastgeber zum Saisonauftakt der Ringer-Bundesliga gegen den sicheren Play-off-Kandidaten SV Alemannia Nackenheim mit 14:16.

Acht Punkte waren damit schon mal auf dem Konto der Gäste, acht weitere holten Weltmeister Eldaniz Azizli (61 kg) gegen den erst 17-jährigen Timo Schaffrinna (Schultersieg) und Fazli Eryilmaz (75 kg) mit einem technisch überlegenen Punktsieg über den zu forschen Lom-Ali Eskijev (18:2). Zu grämen hatten sich die Neusser indes ganz und gar nicht, gehört Nackenheim doch mit zum Besten, was die deutsche Eliteklasse zu bieten hat. Ihre Muskeln spielen lassen hatten die Rheinhessen schon am Abend zuvor, als sie im Lokalduell auch ohne ihren in Tokio mit Olympia-Bronze dekorierten Topmann Denis Kudla den ASV Mainz mit 21:5 abfertigten. Nach dem ersten Derby-Erfolg im siebten Anlauf sprach Trainer Cengiz Cakici von einem „hochverdienten und souveränen Sieg: Wir haben heute eine starke Mannschaft auf die Matte geschickt.“ Die Feier in der Pizzeria der Sporthalle Am Guckenberg in Bodenheim fiel allerdings kurz aus, denn für den Coaching-Staff und die Aktiven ging es am Sonntag spätestens um 7 Uhr schon wieder aus den Federn, schließlich hatte Cakici für 8 Uhr ein „Training für die Gewicht-Macher“ angesetzt. Auf den Weg nach Neuss hatte sich der Alemannen-Tross „mit einem Gefühl“ gemacht, freilich ohne den Außenseiter zu unterschätzen, versicherte der Trainer. „Natürlich nicht, denn die haben auch eine sehr unbequeme Mannschaft.“