Tischtennis : Trotz Führung – Altena zu stark für die TG

Jochen Lang (r.) und Altenas Spitzenspieler Teodor Yordonov lieferten sich ein Duell mit hochklassigen Ballwechseln. Am Ende hatte Lang mit 9:11 im Entscheidungssatz knapp das Nachsehen. Foto: Rustemeier

Neuss Tischtennis-Regionalliga: Neusser unterliegen einem Topteam der Liga am Ende noch deutlich mit 3:7. Dabei hatten sie einen Traumstart hingelegt.

Am Ende musste sich die TG Neuss zum Saisonauftakt in der Tischtennis-Regionalliga dann doch deutlich mit 3:7 gegen das Topteam vom TTC Altena geschlagen geben. Dabei sah es zu Beginn der Begegnung vor 25 Zuschauern (mehr waren coronabedingt nicht zugelassen) noch so verheißungsvoll aus.