Hockey : Der HTC Schwarz-Weiß Neuss hat ein kleines Luxusproblem

Könnte gegen Bonn seinen Einstand in Neuss geben: Krystian Sudol. Foto: HTC

Neuss Noch ist der Kader des Hockey-Zweitligisten zu groß. Vor dem Heimspiel gegen Bonn muss Trainer Matthias Gräber den Rotstift ansetzen.

Wenngleich auch das letzte Testspiel des HTC SW Neuss einer durchaus gelungenen Vorbereitung mit einem deutlichen Sieg über den Regionalligisten Club Raffelberg endete, vor dem ersten Saisonspiel der 2. Hockey-Bundesliga Nord am Sonntag an heimischer Jahnstraße gegen den Bonner THV (Anpfiff 17 Uhr) wirkt Trainer Matthias Gräber ein wenig angespannt. Denn ihn plagt ein (Luxus-)Problem. Er muss bis zur Partie seinen 29 Mann starken Kader auf 15 Feldspieler und einen Torwart reduzieren. „Eine Situation, die wir bis jetzt in Neuss noch nie hatten.“ Schon den Freitag verbrachte er darum vor allem mit Gesprächen, auch ziemlich unangenehmen, denn ihm ist sehr wohl bewusst: „Es wird Härtefälle geben.“