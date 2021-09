Handball : Bayer empfängt im Pokal den TBV Lemgo

Dormagen In der zweiten Rundes des DHB-Pokals hat das Los den Dormagener Zweitliga-Handballer eine Herkulesaufgabe beschert. Anfang Oktober kommt der Titelverteidiger ins TSV-Bayer-Sportcenter.

Während die Zweitliga-Handballer des TSV Bayer Dormagen am Samstag ein Benefizspiel zugunsten der Hochwasser-Betroffenen im Kreis Ahrweiler beim TuS Weibern bestritten und gegen die Amateure standesgemäß mit 40:17 gewannen, ging in Düsseldorf der Supercup zwischen dem Meister THW Kiel und dem Pokalsieger TBV Lemgo Lippe über die Bühne. Den 30:29-Sieg der Kieler werden die Dormagener sicher auch interessiert zur Kenntnis genommen haben, viel wichtiger war für sie aber die Auslosung der zweiten Runde im DHB-Pokal. Und die bescherte dem TSV eine echte Herkulesaufgabe: Am 5. oder 6. Oktober geht’s daheim gegen den Titelverteidiger Lemgo mit dem aus Büttgen stammenden Trainer Florian Kehrmann, wobei die Dormagen erst kürzlich ein Vorbereitungsspiel mit 24:27 gegen Lemgo verloren hatten. „Das ist sicher ein interessanter Gegner und diesmal kein Freundschaftsspiel“, sagt Dormagens Trainer Dusko Bilanovic, der auf viele Zuschauer hofft. „Wir brauchen die Unterstützung, denn gegen Lemgo sind wir natürlich nicht in der Rolle des Favoriten.“ Neben den 18 Erstligisten sind noch zwölf Zweitligisten sowie zwei Vertreter aus dem DHB-Amateurpokal im Rennen um die begehrte Trophäe. Die Amateurvertreter werden am 18./19. September ermittelt.