Fußball : In Zons steigt Duell unter Freunden

Rhein-Kreis SC Grimlinghausen bleibt in der Fußball-Kreisliga A nach der Niederlage in Glehn weiter ohne Punkt. VfR Büttgen feiert gegen 1. FC-Süd zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Spieltag Nummer drei in der Fußball-Kreisliga A steht an. Für den Zonser Trainer Thomas Boldt und seine Freunde in Nievenheim wird es ein besonderes Duell. Zwei Partien fanden bereits am Donnerstag statt.



Ein Duell unter Freunden Wenn der FC Zons am Sonntag den VdS Nievenheim empfängt, ruht 90 Minuten lang eine enge Freundschaft. Für Thomas Boldt wird es ein ganz besonderes Duell, denn der Coach trifft auf zahlreiche gute Kumpels. Boldt war zu Nievenheims Landesliga-Zeiten 2017/18 selbst Co-Trainer bei den Sportfreunden, kennt daher noch einige Kicker. Ein besonders Verhältnis pflegt er zum Beispiel zu Kai Pelzer. „Das ist mein bester Kumpel“, erzählt Boldt. Gemeinsam mit Pelzer, Daniel Dünbier und Co-Trainer Ronny Frohs, der am Sonntag für den urlaubenden Daniel Köthe das Kommando übernimmt, ist er in Dormagen in einem Schützenzug. „Ich kenne den Gegner und die Spielidee. Das könnte ein Vorteil sein“, meint Boldt. Wetten wurden im Vorhinein nicht abgeschlossen, verrät Boldt. Er sei kein Typ, der große Töne spucke. Eines steht allerdings fest: Die Vorfreude auf das Match unter Freunden ist riesig. „Nievenheim ist in der Favoritenrolle, aber wir werden uns nicht verstecken“, versichert Boldt. Kumpel Kai Pelzer hat noch eine Rechnung mit dem FC Zons offen. Er wurde beim letzten Duell der Teams eingewechselt und flog dann mit „Gelb-Rot“ vom Platz. Der Sieger hieß am Ende FC Zons (3:1).



Favoritenrolle bestätigt Bereits vor der Saison wurde der SVG Grevenbroich zum Favoritenkreis in der Kreisliga A gezählt. In den ersten beiden Spielen gegen Grimlinghausen (2:1) und Delhoven (2:1) konnte die Truppe von Erkan Akan die Erwartungen bestätigen. Die Neuzugänge Baris Gürpinar, Bilal Durak und die Dogan-Brüder sind bislang voll eingeschlagen. Ein großes Manko sieht Akan aber noch: „Wir schießen zu wenig Tore. An der Chancenverwertung müssen wir noch arbeiten.“ Am Sonntag trifft Gencler auf den SV Bedburdyck/Gierath. Das Team von Trainer Jürgen Steins ist weiter arg gebeutelt. Deshalb sagt er auch klar: „Wir versuchen, irgendwie etwas mitzunehmen, aber um unser Spiel durchzubringen, ist die Personaldecke noch zu dünn.“