Saisonvorbereitung : Für Floorballer der DJK geht es jetzt Schlag auf Schlag

Gibt klare Anweisungen: DJK-Trainer Tim Hidskes. Foto: Andreas Klüppelberg

Kaarst Bundesligist DJK Holzbüttgen befindet sich in der heißen Phase der Saisonvorbereitung. Die Liga beginnt für die Kaarst am 12. September mit dem Match in Chemnitz.

(sit) Unter Tim Hidskes, seit Juni Trainer der Bundesliga-Mannschaft und Sportdirektor der Floorball-Abteilung, steckt die DJK Holzbüttgen mitten in der heißen Phase der Saisonvorbereitung. Kaum zu glauben, aber der Aufsteiger von 2018 geht schon in seine vierte Spielzeit im deutschen Oberhaus. Allerdings waren die vergangenen beiden Runden vor allem von der Corona-Pandemie geprägt, mussten sogar vorzeitig beendet werden – jeweils mit der DJK in aussichtsreicher Position im Kampf um die Deutsche Meisterschaft.