Tischtennis : Borussia bleibt in dieser Saison ungeschlagen

Düsseldorf Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf bleibt in dieser Saison ungeschlagen. Ohne ihren Spitzenspieler Timo Boll gewann das Team gegen den bis heute ebenfalls verlustpunktfreien TTC Neu-Ulm mit 3:0. Trotz des auf dem Papier deutlichen Resultats bot die Partie knappe Machtes.

Borussias Kristian Karlsson tänzelte, hüpfte von einem Bein auf das andere, machte sich locker. Doch so locker wie er nach außen tat, dürfte es in seinem Inneren nicht ausgesehen haben. Dem Schweden stand in der Begegnung der Tischtennis-Bundesliga gegen den TTC Neu-Ulm Lev Katsman gegenüber und der Borusse war der klare Favorit. Doch freiwillig überließ Katsman Karlsson keinen einzigen Punkt. Doch am Ende setzte sich der Favorit durch, genauso wie die Borussia insgesamt die Oberhand über die Neu-Ulmer behielt. Der amtierende Meister bleibt damit verlustpunktfreier Tabellenführer, während der TTC im vierten Saisonspiel seine erste Niederlage einstecken musste. „Ulm steht nicht umsonst so weit oben in der Tabelle“, resümierte Borussia-Akteur Qiu Dang. „Jedes unsere Matches war umkämpft.“