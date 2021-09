Paralympics : Tischtennis-Herren verpassen Goldmedaille knapp und gewinnen Silber

Tokio Die deutschen Tischtennis-Herren haben im Team bei den Paralympics in Tokio die Goldmedaille knapp verpasst. Im entscheidenden Spiel unterlag Thomas Schmidberger trotz 2:0-Satzführung dem chinesen Zhai Xiang.

Das Tischtennis-Duo Thomas Brüchle (45) und Thomas Schmidberger (29) hat im Team-Wettbewerb bei den Paralympics in Tokio die Goldmedaille denkbar knapp verpasst. Die topgesetzten Deutschen verloren in der Startklasse drei im Finale nach einer emotionalen Achterbahnfahrt mit 1:2 gegen China und holten wie schon in London und Rio Silber hinter dem Dauerrivalen.

"Wir sind todesenttäuscht, es tut mir todesleid für Thomas", sagte Schmidberger, der im entscheidenden Match gegen Zhai Xiang bereits mit 2:0 Sätzen in Führung gelegen hatte: "Ein 2:0 darf man in so einem Spiel nicht aus der Hand geben, das darf nicht passieren. Jetzt haben wir Silber, aber es fühlt sich an wie ein letzter Platz."