Qualifikation gegklückt : C-Jugend des DSC 99 steigt in Niederrheinliga auf

Düsseldorf Für zwei Düsseldorfer Junioren-Teams ging es um die Qualifikation für die Niederrheinliga der C-Jugend. Während die Ausgangsposition für den DSC 99 schon nach dem Hinspiel gut war, konnte Schwarz-Weiß 06 die Niederlage nicht wettmachen.

Bei den Ausscheidungsspielen um den Aufstieg in die C-Junioren-Niederrheinliga packte der DSC 99 die Chance mit zwei klaren Siegen über den SC Kapellen am Schopfe. Nach dem 3:0-Hinspielerfolg standen die Düsseldorfer ohnehin schon mit einem Bein in der Niederrheinliga. Bereits nach zehn Minuten lag der „Club“ im Rückspiel mit 2:0 in Front. Am Ende hieß es nach Treffern von Levi Mentzel (2.), Hans Kenzo und Maurice Grand 4:0 für das Team von Nikos Kyzeridis und die Freude war groß.