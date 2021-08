Laufen : Ein Leben fürs Laufen

Info

Seine persönliche Bestzeiten:

800 Meter in 1:56,1 Minuten (1965), 1000 Meter in 2:28,7 Minuten (1963), 1500 Meter in 3:52,0 Minuten (1964), 3000 Meter in 8:18,0 Minuten (1967), 5000 Meter in 14:03,8 Minuten (1972), 10.000 Meter in 29:06,8 Minuten (1972), Marathon in 2:16:45 Stunden (1972).

Die Bücher Manfred Steffnys „Marathon-Training“ von 1977 ist ein Klassiker und wird auch heute noch gelesen. Gerade ist sein zehntes Buch unter dem Titel „Nicht immer leichtfüßig – Mein erstes Leben“ im Verlag „Edition Spiridon“ erschienen.