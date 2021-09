Brüchle/Schmidberger spielen um Gold : Schnake/Rau holen Bronze im Doppel im Para-Tischtennis

Tokio Das Tischtennis-Duo Björn Schnake und Thomas Rau haben bei den Paralympics die Bronze-Medaille im Doppel gewonnen und die Erfolgsserie der letzten Tage fortgeführt.

Björn Schnake und Thomas Rau haben bei den Paralympics in Tokio die vierte Medaille für die deutschen Tischtennisspieler geholt. Die Deutschen unterlagen zwar im Halbfinale des Team-Wettbewerbs in der kombinierten Startklasse sechs und sieben den favorisierten Chinesen klar mit 0:2, die Bronzemedaille hat das Duo aber trotzdem sicher. Der dritte Platz wird in Japan nicht ausgespielt.