Feldhockey : Leichtes Spiel für die DHC-Damen

Düsseldorf Zum Auftakt der Feldhockey-Bundesliga gelingt den Damen des Düsseldorfer HC als Titelverteidiger ein 5:0-Erfolg. Die Herren kassieren als Rückkehrer ins Feldhockey-Oberhaus allerdings eine deftige Niederlage in Hamburg und müssen sich auf einen harten Abstiegskampf einstellen.

(JP) Licht und Schatten gab es zum Auftakt der Feldhockey-Bundesliga bei den beiden Erstligisten des Düsseldorfer HC. Die Damen bestätigten im Heimspiel gegen den Großflottbeker THGC mit einem 5:0 (2:0)-Sieg ihre Ambitionen auf die Verteidigung des in der vergangenen Saison errungenen Deutschen Meistertitels. Bereits im ersten Viertel legten die Oberkasselerinnen den Grundstock für den klaren Erfolg in dem Elisa Gräve bei der vierten Strafecke das 1:0 erzielte. Nach einer durch Sara Strauß (5.) vergebenen guten Chance ließ Emma Sophie Hessler das 2:0 (6.) folgen. Erst in der 34. Minute gab es die erste Chance für die Hamburgerinnen, die jedoch keinen Erfolg brachte. Fast im Gegenzug fiel dann das 3:0 (39.) durch eine von Lisa Nolte verwandelte Strafecke. Das 4:0 (52.) fiel durch eine von Zugang Clara Yart Canal verwandelte Strafecke und das 5:0 (58.) durch Sara Strauss spiegelte die Überlegenheit der Gastgeberinnen wieder.

Die Herren mussten beim Hamburger Polo Club in der obersten Spielklasse dagegen eine empfindliche 1:8 (0:5)-Niederlage hinnehmen. Die Hamburger haben sich durch einen niederländischen und einen neuseeländischen Nationalspieler wesentlich verstärkt und waren für Düsseldorfer als Aufsteiger zu stark. Das zeigte sich besonders in den ersten 30 Minuten, als die Abwehr der Oberkasseler förmlich überrannt wurde. Bereits nach 20 Sekunden landete die erste Strafecke im Tor des DHC durch den Neuseeländer, der in der achten Minute sofort zum 2:0 nachlegte. Erst in der 52. Minute kam der DHC durch Christian von Ehren zum Ehrentreffer zum 1:7. Trainer Sebastian Folkers lag mit seiner Spielanalyse richtig: „Polo hat uns in den ersten 30 Minuten überrumpelt. Wir sind erst in der zweiten Hälfte etwas besser ins Spiel gekommen und konnten eine zweistellige Blamage verhindern“, sagte der Coach. „Uns war von Anfang an klar, dass unsere Zielvorgabe, der Klassenerhalt, ein langer und schwerer Weg sein wird.“