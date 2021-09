Hockey : Schwarz-Weiß lässt Neuling aus Bonn keine Chance

Neuss Nach einem 0:1-Rückstand drehen die Gastgeber auf und schlagen den Aufsteiger aus der ehemaligen Bundeshauptstadt noch deutlich mit 6:1.

(sit) Die Sorge von Trainer Matthias Gräber vor einem Fehlstart in die Saison war unbegründet. Zwar geriet der Hockey-Zweitligist HTC SW Neuss im Heimspiel gegen den Neuling Bonner THV in der siebten Minuten durch einen Treffer von Valentin Koch mit 0:1 ins Hintertreffen, doch dann erspielte sich Schwarz-Weiß doch noch einen deutlichen 6:1-Erfolg (Halbzeit 4:1). Noch vor der Halbzeitpause trafen dabei Matthis Schäfer (22.), Mario Stümpel (25.), Finn Langheinrich (26.) und Gracjan Jarzynski (30.) zur 4:1-Führung. In der zweiten Hälfte machten Ivo Otto 5:1 (45.) und wiederum Schäfer (54.) das halbe Dutzend voll. Entsprechend entspannt zog Matthias Gräber Bilanz: „Im ersten Viertel waren wir irgendwie noch nicht auf Empfang, aber am Ende war das mit der klaren Führung im Rücken eine dankbare Aufgabe.“