Fußball-Bezirksliga : Jüchener verlieren unglücklich

Traf zweimal für den BV Wevelinghoven: Michael Ostlender. Foto: Fupa

Rhein-Kreis Im Topspiel der Fußball-Bezirksliga gab’s für den VfL auf eigenem Platz ein 0:1 gegen die DJK Gnadental. Dagegen hat der TSV Bayer Dormagen seines Siegesserie fortgesetzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Fußball-Bezirksliga feierte Wevelinghoven den ersten Sieg. Jüchen/Garzweiler musste im Kreis-Derby den ersten Dämpfer einstecken und Dormagens Siegesserie geht weiter.

BV Wevelinghoven – DJK Novesia 4:1 (2:1). Während der BV Wevelinghoven den ersten Saisonsieg einfährt, muss die Novesia weiter auf die ersten Zähler in der Saison warten. „Uns haben sieben Stammkräfte gefehlt. Deshalb hatten wir vielleicht eine der jüngsten Mannschaften seit langem auf dem Platz. Eigentlich sind wir gut ins Spiel gekommen, haben aber vor den Gegentoren individuelle Fehler gemacht“, resümierte Novesias Co-Trainer Frederic Otten. Simon Becker (18.), Berkay Köktürk und Michael Ostlender (78., 86.) trafen für Wevelinghoven, Telmo Jose Leal Miudo erzielte den Treffer für die Novesia. Schon am Donnerstag geht es für die Novesia gegen Jüchen weiter. „Da werden ein paar Spieler zurückkommen“, so Otten.

TSV Bayer Dormagen – TuS Gerresheim 3:1 (2:1). Der TSV Bayer Dormagen setzt seine Siegesserie fort. Volker Helm (10.), Marius Frassek (24.) und Michael Hausdörfer (53.) trugen sich für Dormagen auf dem Spielberichtsbogen ein. „Das war kein einfaches Ding. Der Gegner war physisch sehr stark, aber wir haben dagegengehalten und sind nach dem Anschlusstreffer drangeblieben“, so Dormagens Coach Frank Lambertz. Trotz des Sieges war die Stimmung bei Dormagen bedrückt. „Wir haben den Sieg wieder teuer bezahlt“, so Lambertz. Henry Thimm musste verletzt runter. „Das sieht richtig schlecht aus“, so Lambertz, der davon ausgeht, dass Thimm erst einmal ausfällt.

VfL Jüchen/Garzweiler – DJK Gnadental 0:1 (0:0). Aufstiegsaspirant VfL Jüchen/Garzweiler musste den ersten Dämpfer der Saison einstecken. Trainer Marcel Winkens war nach der Pleite bedient: „Der Ball ging einfach nicht rein. Wir standen teilweise frei vor dem Tor. Wenn das Spiel 4:0 für uns ausgeht, darf sich niemand beschweren. Dass wir das verlieren, ist unglaublich“, schimpfte Winkens. Gegenüber Stefan Pennarz sah das erwartungsgemäß anders: „Es war ein glücklicher Sieg, aber 4:0 ist vielleicht ein bisschen übertrieben“, so der DJK-Coach. Derman Disbudak erzielte den Treffer des Tages in der 78. Minute vom Elfmeterpunkt. Neben der Pleite musste Jüchen zwei weitere Nackenschläge einstecken. Ben Venhaus (Fuß umgeschlagen) und Tom Bleck (Knie) wurden verletzungsbedingt ausgewechselt. „Wir hoffen in beiden Fällen, dass nichts gerissen ist“, so Winkens.