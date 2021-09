Skaterhockey : Eagles vermeiden Waterloo, aber sind wohl raus aus den Play-offs

Kaarst Der Deutsche Vizemeister aus Kaarst gerät gegen den Tabellenführer TV Augsburg mit 1:7 ins Hintertreffen und betreibt danach nur noch Ergebniskosmetik

Obwohl die Adler erstmals in dieser (Mini-)Saison in Bestbesetzung aufgelaufen waren und die Gäste aus der Fuggerstadt wegen der verstopften A3 erst kurz vor Spielbeginn in der Stadtparkhalle eingetroffen worden, ging es zunächst nur in eine Richtung. Die Adler, bemängelte der ziemlich bediente Vorsitzende Georg Otten, „waren von Beginn an viel zu pomadig und glaubten wohl, die Punkte leicht und locker einfahren zu können. Eine mehr als naive Vorstellung, denn die Gäste um den überragenden Torhüter Matula waren taktisch bestens eingestellt.“ Aus einer kompakten Abwehr starteten die Blau-Weißen einen Konter nach dem anderen. Routinier Simon Arzt und Andreas Berger brachten Augsburg im ersten Viertel mit 2:0 in Front. Besser wurde es für den Vizemeister auch im zweiten Abschnitt nicht: Max Nies, Felix Vogt und Philipp Konradsheim erhöhten die Führung des Tabellenführers mit ihren Toren gar auf 5:0. Ein Debakel schien sich anzubahnen. Die Hausherren funkten S.O.S., daran änderte auch der Anschlusstreffer von Jakob Matzken zum 1:5 gar nichts,.