150 Teilnehmer zugelassen : Einwohnerversammlung zur Umgestaltung der Innenstadt

Kaarst Die Stadt Kaarst lädt einmal mehr zu einer Einwohnerversammlung ins Albert-Einstein-Forum ein. Diesmal geht es um die künftige Gestaltung der Innenstadt.

Am 5. April wird ab 18 Uhr der Stand der Planungen zur Umgestaltung der Kaarster City vorgestellt. Die Teilnehmerzahl ist auf 150 Personen beschränkt und eine Teilnahme nur nach der Anmeldung über das Terminportal der Stadt Kaarst möglich.

Vor den nächsten Schritten sollen die Kaarster Bürger die Gelegenheit bekommen, Fragen zu den Planungen stellen und Anregungen zu geben. Die Einwohnerversammlung wird sich in einen Präsentationsteil, einen Dialog an verschiedenen Thementischen und einer abschließenden Diskussionsrunde unterteilen. Vertreter der Planungsbüros, die Stadtverwaltung und Mitglieder des Stadtrats werden vor Ort sein, um Fragen zu beantworten und Anregungen sowie Kritik aufzunehmen. Auch die Zukunft des ruhenden Verkehrs mit der geplanten Zentralisierung der Stellplätze in einer Parkpalette im Süden des Stadtparks wird erörtert.