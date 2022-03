Skaterhockey : Crash Eagles nehmen ersten Saisonsieg ins Visier

Kaarst Die Bissendorfer Panther sind am Samstag zu Gast bei den Crash Eagles. Am Sonntag geht es für die Kaarster nach Krefeld – zum amtierenden Deutschen Meister.

So was nennt man dann wohl einen holprigen Start: Zum Saisonauftakt unterlag Skaterhockey-Bundesligist Crash Eagles Kaarst daheim den Duisburg Ducks mit 6:9, die Partie gegen die von Verletzungen und Coronafällen geplagten IVA Rhein Main Patriots fiel aus. Um der Musik nicht von Anfang hinterherzulaufen, sollte am Doppelspieltag also tunlichst Zählbares her. Doch das könnte sich durchaus als Herausforderung erweisen. Denn am Samstag (16 Uhr) kommen zunächst die Bissendorfer Panther in die Stadtparkhalle an der Pestalozzistraße. Die Niedersachsen stehen zwar noch bis zum 7. Mai ohne eigene Halle da – bereits in der vergangenen (Mini-) Saison trugen die Panther ihre „Heimspiele“ in Iserlohn aus – , doch auch in der Fremde läuft‘s rund: Die Auswärtsspiele in Essen (7:4) und Augsburg (4:3 nach Penaltyschießen) brachten fünf Punkte ein.