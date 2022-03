PS-Sparen der Sparkasse : 88.000 Euro Zuwendungen für zehn Vereine

Kaarst Zehn Kaarster Vereine dürfen sich über einen satten Geldregen freuen: Sie erhalten insgesamt 88.105,18 Euro aus dem PS-Zweckvertrag der Sparkasse Neuss und damit 30.000 Euro mehr als im vergangenen Jahr.

Diese Summe wird unter den Vereinen aufgeteilt. Hinter dem PS-Zweckertrag steht die Sparkassen-Lotterie „PS-Sparen“. Mit einem Los gibt es monatlich Geldpreise von 2,50 Euro bis 250.000 Euro zu gewinnen. Und schon mit 5 Euro ist man beim PS-Sparen dabei. 4 Euro davon fließen auf ein Sparkonto, 1 Euro ist der Lotterieanteil. Mit 25 Cent des Lotterie­anteils unter­stützen alle, die PS-Lose kaufen gemein­nützige Projekte in ihrer Region – das ist der sogenannte PS-Zweckertrag.

Die Zuwendungen sind ein besonderer Anlass, um allen unterstützten Vereinen und Institutionen zu danken. Ohne das ehrenamtliche Engagement der Menschen seien viele Vereine in der heutigen Zeit nicht mehr überlebensfähig, schreibt die Sparkasse. In den letzten Jahren hat die Sparkasse Neuss mit ihren Stiftungen jährlich drei Millionen Euro in eine nachhaltige Entwicklung des gesamten Rhein-Kreises Neuss investiert.