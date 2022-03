Skaterhockey, 2. Bundesliga : Corona verhindert nächstes Pflichtspiel der Devils

Langenfeld Aufgrund zahlreicher Corona-Fälle konnten die SG Langenfeld Devils nicht im Deutschen Pokal antreten und hoffen nun, dass der Gegner einer Neuauflage zustimmt. In der 2. Bundesliga geht es Samstag gegen Hilden.

Die Coronavirus-Pandemie hat die SG Langenfeld Devils (SGL) hart getroffen. Zwei Jahre konnte die Mannschaft von Trainer Thomas Schütt nicht in der 2. Skaterhockey-Bundesliga spielen. Zwar feierten die Posthornstädter nun wieder den Liga-Auftakt gegen die Crash Eagles Kaarst, doch die vielen Talente offenbarten bei der 3:11-Pleite ihre mangelnde Spielpraxis. Um wieder sicherer zu werden, meldete Schütt sein Team mal wieder für den Deutschen Pokal. Nach einem Freilos wollten die Devils jetzt in der zweiten Runde beim Regionalligisten Ahauseser Maidy Dogs antreten, doch mehrere Corona-Infektionen in den eigenen Reihen machten auch dies unmöglich.