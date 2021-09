Fußball : Bezirksliga: DJK Gnadental schlägt Dormagen deutlich

Rhein-Kreis Im Kellerduell der Fußball-Bezirksliga zwischen der DJK Novesia und dem SV Uedesheim gibt es keinen Sieger. Wevelinghoven mit Saisonstart zufrieden.

TSV Bayer Dormagen – DJK Gnadental 1:5. Die Begegnung nahm sehr früh Fahrt auf: Der erste Treffer fiel durch ein Eigentor des Dormageners Lukas Hermes (7.). Der Ausgleichstreffer ließ jedoch nicht lange auf sich warten, dafür war Volker Helm in der 19. Minute verantwortlich. Den letzten Treffer der ersten Hälfte erzielte Derman Disbudak (29.) zum Pausenstand von 1:2. Kurz nach Wiederanpfiff vergab Disbudak zwar einen Strafstoß (50.), doch mit den Toren von Malte Hauenstein (77.), Disbudak (85.), der damit seinen Doppelpack schnürte, und Maurice Girke (91.) machten die Gäste den Deckel drauf. Bayer-Trainer Frank Lambertz bestätigte die schwache Leistung seiner Mannschaft: „Gnadental hat heute eindeutig verdient gewonnen.“ Trotz der deutlichen Niederlage bleibt Dormagen in der Tabelle aufgrund der besseren Tordifferenz einen Platz vor Gnadental.

VfL Jüchen/Garzweiler – Lohausener SV 1:1. Jüchen/Garzweiler musste sich mit einem Punkt gegen Lohausen zufrieden geben, obwohl für die Hausherren alles optimal losging. Verteidiger Sven Moseler (6.) brachte seinen VfL früh in Führung. Das 1:0 hatte bis zur Pause bestand. Trainer Marcel Winkens war mit seiner Mannschaft zufrieden, obwohl der späte Ausgleich durch Lukas Kleine-Bley (88.) in seinen Augen überflüssig war. Nach anhaltenden Personalsorgen musste Torwarttrainer Kevin Afari zwischen die Pfosten. Mit seiner Leistung war Winkens jedoch sehr einverstanden. Er ärgerte sich aber über die Schiedsrichterleistung, die in seinen Augen an vielen Stellen mangelhaft war, so dass beide Mannschaften unter Fehlentscheidungen zu leiden gehabt hätten.