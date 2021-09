Volleyball : Sabine Witte erhält die Sportplakette NRW

Staatssekretärin Andrea Milz überreicht die Sportplakette des Landes Nordrhein-Westfalen an Volleyball-Schiedsrichterin Sabine Witte (l.). Foto: LSB NRW

Dormagen Die Staatsekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz, hat die Sportplakette des Landes Nordrhein-Westfalen verliehen. Sie zeichnete 32 engagierte Bürgerinnen und Bürger für besondere Verdienste um den Sport aus.

Am Montag war Sabine Witte schon wieder „on the road“, denn ab Donnerstag sind die Dienste von Deutschlands Elite-Schiedsrichterin bei der 21. Auflage der U21-Weltmeisterschaft in Italien und Bulgarien gefragt. Ein Leben aus dem Koffer – Alltag für die Stürzelbergerin, ist sie doch gerade erst zurück von ihrem Dauereinsatz bei der in Bulgarien, Kroatien, Rumänien und Serbien ausgetragenen Volleyball-Europameisterschaft der Frauen (18. August bis 4. September). Arbeit „nonstop“ schon ab der Vorrunde in Cluj-Napoca (Rumänien) mit den späteren Halbfinalisten Türkei und Niederlande. „Da waren schon einige sehr ungewöhnliche Spiele dabei“, sagt sie.

Unter Stress setzt die ehemalige Schulleiterin der St.-Peter-Schule in Rosellen, die seit dem 1. August 2020 als Mitarbeiterin des Ministeriums für Schule und Bildung in Düsseldorf Mitglied der Projektgruppe für die Reform der Lehrerfortbildung ist, zum Glück so schnell nichts mehr. Die erste Schiedsrichterin in der Geschichte des Westdeutschen Volleyballverbandes, die auch international im Einsatz war, ist schließlich schon eine gefühlte Ewigkeit im Geschäft, ist seit 2011 in der Champions-League sowie der World- und Nations-League zu Hause. 2015 wurde sie bei den European-Games in Baku und 2019 bei den Europa-Meisterschaften der Frauen in Polen, Slowakei, Türkei und Ungarn eingesetzt. Darüber hinaus war sie von 2013 bis 2017 Verbands-Schiedsrichterwartin im Westdeutschen Volleyballverband und stand dem Schiedsrichterausschuss vor. Ihr Wissen gibt sie als Referentin an den Nachwuchs weiter. Der Westdeutsche Volleyball-Verband zeichnete sie 2015 mit der Bronzenen und 2020 mit der Silbernen Ehrennadel aus.