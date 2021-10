Fußball-Landesliga : Der SC Kapellen peilt die Rückkehr in die Erfolgsspur an

Rhein-Kreis Die Fußballer des SCK haben sich für das Heimspiel gegen SW Düsseldorf viel vorgenommen. Bei der Teutonia aus Kleinenbroich ist die Frage, was auf die Pleite gegen Solingen folgt.

Nachdem sich voriges Wochenende der SC Kapellen wegen der ungeraden Anzahl an Mannschaften in der Fußball-Landesliga ein freies Wochenende gönnen konnte, ist dieses Mal die Holzheimer SG an der Reihe. Bei der Teutonia aus Kleinenbroich ist vor dem Spiel in Vohwinkel die Frage, wie sie den Rückschlag gegen Solingen verdaut hat.

SC Kapellen (4.) – SW Düsseldorf (11.). Nach der enttäuschenden 0:2-Niederlage in Süchteln kam den Kapellenern das spielfreie Wochenende ganz recht. „Ich denke, dass hat den Spielern ganz gut getan“, sagt SCK-Coach Björn Feldberg, der nach der Partie in Süchteln überhaupt nicht glücklich wirkte. Was ihm überhaupt nicht gefiel, war, dass seine Mannschaft sich erneut durch eigene Fehler ins Hintertreffen gebracht hatte. Eine hohe Fehlerquote war ihm auch schon bei der Erfolgsserie (vier Siege, ein Unentschieden) in den Wochen zuvor aufgefallen, doch da konnten die Patzer immer mit hohem Einsatz kompensiert werden. „Doch das zehrt an den Kräften und Nerven“, weiß Feldberg, der die Problematik deswegen vor der Heimpartie gegen SW noch mal angesprochen hat. Weil es aber nicht ein bestimmtes Muster ist, das sich wiederholt, sind die Möglichkeiten begrenzt, im Training daran zu arbeiten. „Wichtig ist, dass jeder Spieler versucht, besonders konzentriert zu sein“, betont Feldberg. Froh ist er, dass er alle Mann an Bord hat. Derweil steht seit der Auslosung am Donnerstag auch fest, gegen wen der SCK in der dritten Runde des Niederrheinpokals antritt. Am 20. November geht’s daheim gegen den Oberligisten Teutonia St. Tönis.