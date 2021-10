Fußball-Landesliga : Befreiungsschlag für Kleinenbroich

Süchtelns Philipp Wiegers (l.) nimmt die Verfolgung des Kapelleners Julian Garcia Ramon auf. Foto: Heiko van der Velden

Rhein-Kreis Die Landesliga-Fußballer der Teutonia können doch noch gewinnen, in Giesenkirchen gab’s den ersten Saisonsieg. Dagegen verlor Kapellen und Holzheim spielte unentschieden.

Die seit Saisonbeginn von großem Verletzungspech geplagten Kleinenbroicher haben ein klares Lebenszeichen in der Fußball-Landesliga von sich gegeben. Ausgerechnet im Derby bei der DJK/VfL Giesenkirchen gelang ihnen nach zuvor nur einem Unentschieden im achten Spiel der erste Saisonsieg. Den SC Kapellen erwischte es dafür nach fünf ungeschlagenen Spielen in Süchteln, Holzheim erkämpfte sich schon am Freitag ein 0:0 daheim gegen Wülfrath.

Holzheimer SG – 1. FC Wülfrath 0:0. Weil die Holzheimer mit großen Personalsorgen in das Heimspiel gegangen waren, fiel die Freude über das Unentschieden hinterher umso größer aus. „Die Jungs haben das sehr, sehr gut gemacht. Das war ein Punktgewinn für uns, ein gefühlter Sieg“, meinte HSG-Coach Hamid Derakhshan, der fast auf seine komplette Abwehrkette verzichten musste, wobei Tom Nilgen stark angeschlagen ins Spiel ging und auch Stürmer Yannick Joosten alles andere als im Vollbesitz seiner Kräfte war. Youngster Fynn Reiß machte sein erstes Landesligaspiel von Beginn an, Moritz Nischmann und Oliver Esser standen erst zum zweiten Mal in der Startformation. Auch sie sorgten dafür, dass die Gastgeber in der ersten Hälfte gut ins Spiel kamen und zwei gute Chancen zur Führung durch Joosten und Samuel Asllani hatten. Bei einer guten Möglichkeit der Gäste war Nico Bayer ebenso zur Stelle wie zweimal nach der Pause, als er klarste Einschusschancen vereitelte. „Mit ein bisschen mehr Glück und Können, wäre ein Sieg drin gewesen. Weil das Vohwinkel aber auch sagen kann, geht das 0:0 in Ordnung“, bilanzierte Derakhshan.

DJK/VfL Giesenkirchen – Teutonia Kleinenbroich 2:1 (0:0). Als die Kleinenbroicher Spieler und Trainer nach dem erlösenden Sieg im Lokalduell zum Oktoberfest auf die eigene Anlage zurückkehrten, wurden sie mit Beifall empfangen. „Das Ergebnis war Balsam für die Seele“, meinte Teutonen-Coach Norbert Müller, der gar kein Geheimnis daraus machte, dass die Begegnung mehr Kampf war als fußballerischer Leckerbissen. „Unter dem Strich war der Sieg aber hoch verdient für uns.“ Vor der Pause erspielten sich die Gäste ein Chancenplus, wobei der Ex-Giesenkirchener Erik Pöhler die beste Einschussmöglichkeit aus acht Metern am Tor vorbeischob. Besser macht es der Stürmer gegen seinen ehemaligen Klub dann zum Schluss. Nachdem zunächst Hangpyo Lee die Gäste in Führung geschossen (57.) und Philip Welzer mit einem Freistoß ausgeglichen hatte (78.), schlug in der 81. Minute Pöhlers große Stunde. Eine Hereingabe von Benedict Ruckes schob er im Fallen zum 2:1 über die Linie. Wie groß die Erleichterung war, zeigt, dass er anschließend unter einer Spielertraube verschwand. „Jetzt müssen wir schauen, dass wir im nächsten Spiel gegen Solingen nachlegen“, mahnte Norbert Müller.