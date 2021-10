Fußball-Landesliga : Warum Giesenkirchen im Tabellenkeller steckt

Fußball-Landesliga Drei Niederlagen in Serie gab es zuletzt für Giesenkirchen. Man steckt tief im Abstiegskampf der Landesliga. Woran es derzeit bei der Mannschaft hakt.

Für DJK/VfL Giesenkirchen steht am Freitagabend ein immens wichtiges Spiel an. Zu Gast ist der tabellenneunte SC Reusrath. Der Blick auf die Tabelle macht dabei eins deutlich: Es muss gepunktet werden, im Idealfall sogar dreifach. Ansonsten droht man im Tabellenkeller festzustecken und den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren. Mit drei Niederlagen in Serie ist Giesenkirchen derzeit drittletzter.