Basketball : Elephants hoffen auf Verstärkung

Grevenbroich Der Basketball-Regionalligist aus Grevenbroich empfängt einen Aufstiegskandidaten. Die bringiton Ballers Ibbenbüren sind personell herausragend besetzt.

Wer mit fünf Niederlagen in eine Saison startet, ist bereits mit kleinen Dingen zufrieden. So zauberte Ken Pfüller, leidgeprüfter Trainer des Basketball-Regionalligisten NEW’ Elephants, am Donnerstag schon die Aussicht, endlich mal wieder mit zehn Spielern trainieren zu können, ein Lächeln ins Gesicht. „In dieses Training werde ich so viel an Inhalten reinpacken, wie es geht“, versprach er.

Den zusätzlichen Input können seine Schützlinge auf jeden Fall gebrauchen, stellt sich am Samstag (Anpfiff 19.30 Uhr) in den bringiton Ballers Ibbenbüren doch einer der ganz heißen Aufstiegskandidaten in Gustorf vor. Bei seiner Arbeit kann Coach Geno Nesbitt auf erstklassiges Personal bauen – allen voran Marcello Schröder (16 Punkte im Schnitt), Benjamin Fumey (14,8), der US-Amerikaner Torvoris Baker (10,7) und der Spanier Albert del Hoyo (14,8). „Das ist eine richtig gute Truppe“, bestätigt Pfüller. Und für seine Mannschaft wahrscheinlich eine Nummer zu groß. Läuft es ganz dumm, fällt nach Moritz Krume (ist aus beruflichen Gründen bis zur Rückrunde raus), Tim Elkenhans (Kahnbeinbruch) und Thabiso Mkwanazi, der eigentlich nächste Woche wieder ins Training einsteigen sollte, nun aber wieder über Schmerzen am angebrochenen Sprunggelenk klagt, auch noch Dzemal Selimovic mit Rückenschmerzen aus. Der 2,05 Meter große Center, der bislang mit durchschnittlich 15,4 Punkten und 12,4 Rebounds ein Double-Double auflegt, ist im Moment der wertvollste Akteur der Elephants. Dass er bei der 80:101-Niederlage im Nachholspiel am Montag gegen Haspe, geplagt von Foulproblemen, kein wirklicher Faktor war (nur sieben Punkte), zeigte Pfüller noch einmal, „dass wir auf der großen Position was machen müssen.“ Unter der Woche suchte er darum das Gespräch mit dem Vorstand, um seine Ideen für den Weg aus der Misere vorzustellen. Durchaus mit Erfolg: „Der Verein will gucken, wie wir das hinkriegen, einen Spieler nachzuverpflichten.“ Einen geeigneten Kandidaten hätte er sogar schon parat. „Er würde uns definitiv weiterhelfen“, ist der Coach überzeugt.