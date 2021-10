Fußball-Landesliga : Kleinenbroich erleidet heftigen Rückschlag

Kleinenbroichs Jonas Vincent Königs (l.) beobachtet, wie Christopher Roth von einem Solinger im Zweikampf angegangen wird. Foto: Dieter Staniek

Kleinenbroich Teutonias Landesliga-Fußballer unterlagen im Kellerduell zu Hause gegen den VfB Solingen. Trainer Norbert Müller war besonders frustriert darüber, dass seine Mannschaft einen großen Teil zu der Niederlage beigetragen hatte.

Die Stimmung nach der Niederlage war so schlecht, dass es Trainer Norbert Müller nicht mehr ertragen konnte. Er musste an die frische Luft und nutzte die angenehme Oktobersonne, um damit anzufangen, den Rückschlag seiner Landesliga-Fußballer von Teutonia Kleinenbroich zu verarbeiten. Die hatten kurz zuvor nämlich mit 3:4 (2:1) gegen das bisherige Tabellenschlusslicht VfB Solingen verloren und waren dadurch selbst wieder auf den letzten Platz abgerutscht. „Wenn wir es nicht hinbekommen, unsere individuellen Fehler abzustellen, dann haben wir in dieser Liga nichts verloren. Das zieht sich einfach wie ein roter Faden durch die Saison“, meinte Müller frustriert.

Was seinen Frust sicher noch erhöhte, war der Umstand, dass den Kleinenbroichern in der Woche zuvor ein Befreiungsschlag gelungen zu sein schien. Im Derby bei der DJK/VfL Giesenkirchen hatten die Teutonen mit 2:1 ihren ersten Saisonsieg eingefahren, so dass sich gegen Solingen die Chance bot, einen großen Schritt in Richtung Nicht-Abstiegsplätze zu tun. Doch dann wurde es nicht einmal ein Punkt, obwohl die Gastgeber trotz ihrer weiterhin großen Personalprobleme und der Rückschläge im Spielverlauf auch gegen Solingen wieder große Moral bewiesen und in der 87. Minute das 3:3 durch Daniel Busse erzielten. Doch dann passierte aus Kleinenbroicher Sicht das Unfassbare. Nach einer Ecke der Gäste hatte ihr Keeper Benedict Ruckes den Ball eigentlich schon sicher gefangen und alle warteten nur auf den Abschlag, als die Solinger Spieler plötzlich das 4:3 bejubelten (89.). „Wenn sich dein Torwart den Ball selbst ins Tor wirft, bist du absolut machtlos“, sagte Norbert Müller.