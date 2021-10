Fußball-Landesliga : Kellerduell in Kleinenbroich, Holzheim fordert Topteam

Rhein-Kreis Während sich die HSG beim starken 1. FC Viersen als Außenseiter sieht, möchte die Teutonia gegen Solingen an den 2:1-Sieg über Giesenkirchen anknüpfen.

Die Sportgemeinschaft aus Holzheim ist um 15 Uhr beim aktuellen Tabellenzweiten, dem abgezockten 1. FC Viersen, zu Gast. Die Mannschaft von Trainer Hamid Derakhsahn stellt im bisherigen Saisonverlauf zwar die zweitbeste Offensive aller Vereine (23 Tore), in der vergangenen Woche kamen die Neusser jedoch nicht über ein 0:0 gegen Wülfrath hinaus. Für den HSG-Trainer geht Viersen als klarer Favorit in die Partie. „Der FC ist individuell gesehen die beste Mannschaft der Liga und hat ganz klar die Ambitionen, am Ende der Spielzeit die Meisterschaft für sich entscheiden zu können“, sagte Derakhshan. Jedoch rechnet er sich mit seinen Jungs mit viel Einsatz und Kampfeswillen trotzdem Chancen auf einen Punktgewinn aus. „In solch einem Spiel sind es Kleinigkeiten, die über den Ausgang entscheiden. Wir wollen den Viersenern definitiv mit viel Enthusiasmus Paroli bieten“. Derakhshan fügt außerdem noch an, dass bei der HSG auf ein ganz anderes Ziel hingearbeitet werde als das bei der gegnerischen Mannschaft der Fall sei. „Wir haben ganz klar das Ziel, den Klassenerhalt so früh wie möglich klarzumachen, um weitere Jahre in der Liga vertreten zu sein“, sagte er.