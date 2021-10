Fußball-Landesliga : Diesmal freut sich der TSV Wa.-Wa. über Punkteteilung

Wachtendonk Fußball-Landesligist erkämpft auch ohne seinen Torjäger Markus Müller beim VfL Tönisberg nach zweifachem Rückstand ein verdientes 2:2.

Der TSV Wachtendonk-Wankum entwickelt sich zum Unentschieden-König der Fußball-Landesliga. Das 2:2 (2:1)-beim VfL Tönisberg bedeutete bereits die vierte Punkteteilung in Folge. Im Gegensatz zum 2:2 gegen die SV Hönnepel-Niedermörmter, als man sich in letzter Sekunde den Ausgleich eingehandelt hatte, freute sich Trainer Guido Contrino diesmal über einen Punktgewinn. „Wir wollten in Tönisberg in keinem Fall verlieren, um den Gegner auf Abstand zu halten. Das ist uns gelungen“, sagte er.