Fußball : Sportfreunde verpassen Sprung auf Platz eins

Straelen Fußball-Bezirksliga: Die Mannschaft aus Broekhuysen verliert das Spitzenspiel beim Tabellenführer SV Budberg mit 1:3 und fällt auf Rang vier zurück.

Dabei lief für die Gäste in der ersten Halbzeit zunächst alles nach Plan. Rund 200 Besucher sahen anfangs ein ausgeglichenes Spitzenspiel, in dem die Sportfreunde in der 28. Minute in Führung gingen. Coen Aarts schlug einen Eckball auf Jan Teegelbeckers, der mit einem platzierten Kopfball dem Budberger Torhüter Marc Anders keine Chance ließ. Zehn Minuten später ereignete sich die Szene, in der die Gäste endgültig auf die Siegerstraße hätten abbiegen können. Ausgangspunkt war erneut eine Ecke, die Clarke mit dem Hinterkopf verlängerte. Der Ball landete vor den Füßen von Christoph Elspaß, doch dessen Schuss wurde gerade noch so von der Linie gekratzt. „Ich glaube nicht, dass sich Budberg von einem 0:2 erholt hätte“, sagte Clarke.