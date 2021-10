Handball : TV Aldekerk II macht seinen Sieg kurz vor dem Abpfiff perfekt

Kerken Handball-Verbandsliga: Christian Linke sorgt beim 30:29 gegen den TuS Lintorf II mit seinem Treffer 33 Sekunden vor dem Abpfiff für die Entscheidung.

Der TV Aldekerk II scheint in der Handball-Verbandsliga der Herren endgültig in der Saison angekommen zu sein. Nachdem der Mannschaft von Trainer Dominique Junkers eine Woche zuvor ausgerechnet mit einem 28:26 bei der als Titelanwärter gehandelten HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen der erste Sieg gelungen war, legte sie am Wochenende direkt nach. Der ATV II gewann am Samstagabend in der Vogteihalle das Heimspiel gegen den TuS Lintorf II mit 31:30 (18:16).