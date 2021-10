2. Bundesliga : Schalke springt mit Sieg auf den zweiten Tabellenplatz

Gelsenkirchen Der FC Schalke 04 hat das Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen Dynamo Dresden für sich entschieden. Die Königsblauen gewannen am Samstagabend mit 3:0 (1:0) und eroberten damit zumindest bis Sonntag den zweiten Tabellenplatz.

Schalke 04 beißt sich mit einer Siegesserie in der Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga fest. Der Bundesliga-Absteiger bezwang Dynamo Dresden am Samstagabend verdient mit 3:0 (1:0) und gewann vor stimmungsvoller Kulisse auch sein viertes Spiel in Folge ohne Gegentor. Dresden dagegen hat drei Spiele in Serie zu Null verloren.