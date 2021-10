Überraschung in der Startelf : Dieser Fortune gibt gegen den KSC sein Startelf-Debüt

Überraschung in der Startelf

Exklusiv Düsseldorf Gegen den Karlsruher SC hat sich Cheftrainer Christian Preußer nach Informationen unserer Redaktion für einen ganz besonderen Schachzug in der Startelf entschieden. Wem der 37-Jährige das Vertrauen im Zweitliga-Duell schenkt.

Christian Preußer hat sich nach Informationen unserer Redaktion für einen mutigen Schritt entschieden. In der Innenverteidigung setzt der 37-Jährige neben Christoph Klarer (21) nicht auf Dragos Nedelcu (24). Stattdessen kommt Tim Oberdorf (25) zu seiner Premiere in der Startelf von Fortuna. Oberdorf ist eigentlich Kapitän der Regionalliga-Mannschaft der Düsseldorfer, steht aber seit der Saisonvorbereitung dauerhaft im Kader des Zweitligateams.

Gegen Mittelstürmer mit Schultermaßen so breit wie ein Kleiderschrank waren seine Schwächen als letzte Instanz besonders offensichtlich. Im Duell mit Simon Terodde (FC Schalke 04/1:3) oder auch Robert Glatzel (Hamburger SV/1:1) bekam er klar seine Grenzen aufgezeigt. Problem: In Philipp Hoffmann steht ihm am Samstag (13.30 Uhr) erneut eine solche „Kante“ gegenüber.