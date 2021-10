Kölner-Trainer gewinnt : Fußball-Spruch des Jahres kommt von Steffen Baumgart

Nürnberg Der Fußball-Spruch des Jahres steht fest. Gewonnen hat Köln-Trainer Steffen Baumgart. Das gab die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur am Donnerstag bekannt.

Trainer Steffen Baumgart vom Bundesligisten 1. FC Köln hat den Fußball-Spruch des Jahres zum Besten gegeben. Das gab die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur am Donnerstag in Nürnberg bekannt. „Ein Spiel ist erst vorbei, wenn der Schiedsrichter pfeift und ich nicht mehr brülle“, hatte der FC-Coach zu einem Spiel mit Blick auf die damals geringe Laufbereitschaft von Schützling Anthony Modeste deutlich gemacht. Der Angreifer gehörte danach in allen bisherigen Bundesliga-Spielen der Rheinländer in der laufenden Saison zu Baumgarts Anfangsformation und erzielte dabei bereits vier Treffer.