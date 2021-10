Neusser Galopprennbahn : Alles bereit für Crosslauf-Comeback

Ute Jenke 2013 bei den Kreiscrossmeisterschaften im Jahnstadion. Am Samstag ist sie auch auf der Rennbahn dabei. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Weil der Stadtsportverband Neuss 2021 sein 100-jähriges Bestehen feiert, geht es auf der Rennbahn mal wieder über Stock und Stein. Denn die Stadt hat eine große Crosslauftradition. In den beiden Erwachsenenläufen gehen auch einige bekannte Namen an den Start,

Am Donnerstag lieferte das Grünflächenamt der Stadt Baumstämme und Strohballen an, am Freitag werden auf dem Gelände der Galopprennbahn die unterschiedlichen Strecken abgesteckt und die letzten organisatorischen Arbeiten rund um das Wettkampfbüro in dem Zelt vor der Wetthalle erledigt. Kurzum: Die Vorbereitungen für den Rennbahn-Cross, den der Stadtsportverband Neuss (SSV) anlässlich seines 100-jährigen Bestehens in Zusammenarbeit mit den Leichtathletik treibenden Vereinen aus dem Stadtgebiet am Samstag auf die Beine stellt, laufen auf Hochtouren und sind auf einem guten Weg.

Dass sich der SSV zu seinem 100. Geburtstag dazu entschieden hat, mal wieder einen Crosslauf auf der Rennbahn auszurichten, hat auch damit zu tun, dass diese Gattung von Laufveranstaltungen in der Geschichte der Stadt Neuss eine so herausragende Rolle einnimmt. Mal abgesehen davon, dass die Quirinusstadt viele exzellente Crossläufer hervorbrachte und im Laufe der Jahrzehnte Neusser Vereine kleinere Veranstaltungen auf die Beine stellten, machte sich das Areal der Rennbahn am Hessentor mit diversen Cosslauf-Veranstaltungen ab Anfang der 1980er bis Anfang der 2000er Jahre auch bundesweit einen Namen. Ein absoluter Höhepunkt dort war etwa die Crosslauf-DM 1982, von 1994 bis 2002 gingen bei der Asics Cross-Challenge nationale und internationale Topathleten an den Start und lockten in der Spitze bis zu 5000 Zuschauer an.

Info Erster Startschuss fällt am Samstag um 10 Uhr Schülerläufe Von 10 bis 12 Uhr erfolgen die Starts der Schülerläufe der Altersklassen M/W6 bis M/W15. Eine Startgebühr wird nicht fällig. Erwachsenenläufe Um 12.30 Uhr beginnt der Jedermann-Cross, um 13.30 Uhr der längere Hauptlauf. Die Startgebühr beträgt fünf und sieben Euro.

Zu den Läufern, die die großen Zeiten des Cross in Neuss mit prägten, gehörte auch der gebürtige Neusser Martin Grüning, seit vielen Jahren Chefredakteur der Fachzeitschrift „Runner’s Word“ ist. Sein Job verhindert es auch, dass der 58-Jährige am Samstag selbst noch mal die Schuhe schnürt. „Ansonsten wäre er gerne gekommen“, sagt SSV-Geschäftsführer Gösta Müller. Dennoch ist es dem Veranstalter gelungen, für die beiden Erwachsenenläufe über etwa vier und acht Kilometer ein paar Aktive zu gewinnen, die für die erfolgreiche Lauftradition in Neuss stehen und die auch bekennende Crossfans sind. So tauchen zum Beispiel Bernd Czarnietki, Matthias Rück und Ute Jenke in den Starterlisten auf. Von weiter her reist Robin Schembera (33) an, der als 800-Meter-Spezialist vom TSV Bayer Leverkusen viele Jahre zur deutschen Spitze zählte.