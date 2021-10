Erik Pöhler erzielt Siegtreffer gegen alten Verein : Kleinenbroich feiert ersten Saisonsieg gegen Giesenkirchen

Fußball-Landesliga Teutonia Kleinenbroich schlägt im Derby DJK/VfL Giesenkirchen mit 2:1 und fährt den ersten Dreier in dieser Spielzeit ein. Den Siegtreffer schoss Erik Pöhler – im Sommer aus Giesenkirchen nach Kleinenbroich gewechselt.

Die Kaltgetränke dürften der Mannschaft des SC Teutonia Kleinenbroich am Samstagabend auf dem Oktoberfest im Vereinsheim besonders gut geschmeckt haben. Mit 2:1 (0:0) setze sich die Elf von Trainer Norbert Müller nämlich bei DJK/VfL Giesenkirchen durch und feierte damit den ersten Sieg der laufenden Spielzeit. Ein wahrer Befreiungsschlag für die Kleinenbroicher also, die damit ein wichtiges Lebenszeichen im Abstiegskampf gesendet haben.

Tore waren im Landesliga-Derby zunächst Fehlanzeige. Das änderte sich aber mit der zweiten Halbzeit. Ein Angriff über die linke Seite, bei dem Kleinenbroichs Erik Pöhler im Strafraum für seinen Mitspieler Hangpyo Lee querlegte, der wiederum aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste, sorgte für den ersten Treffer in der Partie (57.). Doch die Freude über den Torerfolg wurde dann zunächst getrübt, als die Hausherren per Freistoß von Philip Welzer (78.) zum 1:1 ausgleichen konnten. Die Antwort der Gäste aus Kleinenbroich folgte prompt. Mit seinem ersten Saisontreffer erzielte Ex-Giesenkirchener Pöhler (81.) dann das wichtige 2:1 seiner Mannschaft. Zuvor setzte sich der eingewechselte Daniel Busse auf der rechten Seite durch und sah in der Mitte Pöhler, der es sich so nicht nehmen ließ gegen seinen Ex-Verein zu treffen.