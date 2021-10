Floorball : DJK Holzbüttgen will Siegesserie ausbauen

Conrad Lehwalder will mit der DJK in die Play-offs. Foto: DJK Holzbüttgen

Kaarst Obwohl in Leipzig das Schlusslicht der Bundesliga wartet, sind die Floorballer der DJK Holzbüttgen auf der Hut. Das bislang letzte Duell ging mit 10:3 an die Kaarster.

(rtp) Ein Spiel der Gegensätze steht am Samstag für den Floorball-Bundesligisten DJK Holzbüttgen an: Ab 18 Uhr ist die DJK beim vorjährigen Aufsteiger und aktuellen Tabellenletzten SC DHfK Leipzig zu Gast. Beide Teams kennen sich schon aus dem Pokal-Achtelfinale 2019. Damals konnte die DJK einen souveränen 10:3-Sieg gegen die damalige Zweitligamannschaft einfahren. Obwohl die Leipziger schon seit vergangener Saison in Liga eins vertreten sind, kommt es aufgrund des Corona-bedingten Saisonabbruchs im Jahr 2020 erst jetzt zum ersten Zusammentreffen beider Mannschaften im deutschen Oberhaus. Während der DJK mit acht Punkte in unmittelbarer Reichweite der Play-off-Plätze liegt, kämpfen die Sachsen um jeden Punkt im Rennen um den Klassenverbleib. Wenngleich Holzbüttgen als klarer Favorit in die Partie, sind die Gäste auf der Hut. „Mit Leipzig treffen wir auf ein Team, welches kämpferisch sehr stark ist und keinesfalls unterschätzt werden darf“, sagte Verteidiger Conrad Lehwalder.