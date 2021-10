Handball : Keine Halle – Neusser HV spielt nicht

Rhein-Kreis Die Rückkehr des Handball-Regionalligist in die als Impfzentrum genutzte Hammfeldhalle verzögert sich. Korschenbroich muss am Samstag beim TV Rheinbach ran.

Das für das kommende Wochenende angesetzte Spiel in der Handball-Regionalliga zwischen dem Neusser HV und der HSG Siebengebirge ist auf den 26. November verlegt worden. Grund dafür ist, dass die Sporthalle Hammfeld nach dem Rückbau des Impfzentrums dort noch nicht bespielbar ist. „Wir haben auch die ganze Woche noch nicht trainiert“, so der Neusser Trainer Gilbert Lansen. Und außerdem: „Momentan dürfen wir kein Harz benutzen. Und da die Spieler teilweise über 100 Kilometer zum Training fahren, macht das keinen Sinn und sie halten sich zu Hause selber fit.“ Der junge Coach hofft allerdings, „dass das Harzverbot nur eine Momentaufnahme ist.“ Genau wie ein Magen-Darm-Virus, der auch ihn außer Gefecht gesetzt hat. Neben der Ersten Mannschaft des NHV sind auch alle anderen Teams, die am Wochenende ein Heimspiel hätten, von diesem „Sportverbot“ betroffen.