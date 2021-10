Handball : Im Angriff geht beim TSV viel zu wenig

Weil gegen Dessau vom erfahrenen Personal aus dem Rückraum viel zu wenig kam, musste der junge Dormagener Lucas Rehfus (r.) im Angriff als Schütze und Spielmacher ran. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Mit dem 23:27 gegen den Dessau-Roßlauer HV kassierte der Handball-Zweitligist aus Dormagen schon seine dritte Niederlage in Folge.

Nach der in Bestbesetzung ziemlich sicher vermeidbaren 23:27-Heimpleite (Halbzeit 13:13) gegen den Dessau-Roßlauer HV hielt sich Patrick Hüter nicht lange mit trüben Gedanken auf. „Klar“, räumte der Kapitän des Handball-Zweitligisten TSV Bayer Dormagen ein, „herrscht bei mir gerade eine gewisse Leere“, aber obwohl er mit seinem Team nach der dritten Niederlage in Folge auf einen Abstiegsplatz gerutscht ist, ist er weit davon entfernt, sich in die Frustecke zu verkriechen. „Es geht weiter“, sagte er mit Blick auf das anstehende Match am Sonntag in Lübeck, „wir haben noch unzählige Spiele.“ 31, um genau zu sein.

Und es wäre wichtig, die mit möglichst voller Kapelle bestreiten zu können, denn auch wenn Hüter das Ergebnis nicht alleine auf die gravierenden personellen Engpässe zurückführen wollte, „eine Niederlage ist immer zu verhindern“, hatte am Ende selbst der gegnerische Trainer fast schon Mitleid mit den so arg gebeutelten Jungs vom Höhenberg. „Wenn dir fünf Leute ausfallen, ist das schon ein dickes Brett.“ Das ist natürlich richtig, besonders Ian Hüter fehlte den Gastgebern an allen Ecken und Enden, doch eigentlich hatte Trainer Dusko Bilanovic am Mittwoch ein ganz anderes Problem: „Von meinen erfahrenen Spielern erwarte ich in dieser Situation, dass sie Verantwortung übernehmen.“ Der Wille war ihnen auch nicht abzusprechen, aber was gegen Dessau vor allem aus dem Rückraum kam, reicht auf diesem Niveau einfach nicht: Der Halblinke Ante Grbavac versuchte es mit Gewalt, traf aus dem Feld bei zwölf Versuchen jedoch nur dreimal, was sein Coach nicht wirklich prickelnd fand. „Das ist nicht unser Spiel.“ André Meuser (3/9) ließ es auf halbrechts ebenfalls an der nötigen Durchschlagskraft vermissen, was freilich auch an der starken Abwehr der Gäste lag. „Dessau hat ihn immer unter Druck gesetzt“, bestätigte Bilanovic. Der Auftritt von Spielmacher Patryk Biernacki (1/4) lässt sich am besten mit unauffällig beschreiben. Das führte seinem Trainer nur noch schmerzlicher vor Augen, wie sehr „uns ein Mann wie Ian Hüter fehlt.“

Info Positive Coronatests beim TV Großwallstadt Corona I Schon vor dem Spiel in Ferndorf (29:29) waren zwei Spieler des TV Großwallstadt (beide geimpft) wegen positiver Testergebnisse in Quarantäne geschickt worden. Corona II Drei Tage später wurden sieben weitere Akteure des TVG positiv auf Corona getestet. Deshalb wurde die Partie am Mittwoch gegen den VfL Lübeck-Schwartau abgesagt.

Dabei unternahm der Serbe alles, um sein Team im Spiel zu halten: Für den am Mittwoch ebenfalls indisponierten Rechtsaußen Jan Reimer schickte er Lennart Leitz (18) aufs Parkett und im Rückraum durften sich Sören Steinhaus (17) sowie Lucas Rehfus (18) versuchen. Fynn Johannmeyer (20) ackerte in der Abwehrzentrale und Aron Seesing (18) rückte gemeinsam mit Patrick Hüter an den Kreis.

Dass Dormagen nach Rückständen immer wieder zurückkam – etwa vom 9:12 (24.) auf 13:12 (29.) und 15:13 (34.) sowie von 16:19 (41.) auf 20:21 (48.) – war für Jungandreas allerdings in erster Linie das Produkt eigener Nachlässigkeiten: „Wir haben es versäumt, in den Phasen, als wir das Spiel im Griff hatten, den Sack zuzumachen und bringen damit die Dormagener immer wieder zurück ins Spiel, was verhinderte, dass wir das Spiel bereits früher und noch deutlicher für uns entscheiden konnten.“