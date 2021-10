Tischtennis : In Fritzdorf soll der erste Saisonsieg für DJK Holzbüttgen her

Marrtyna Dziadkowiec steht nach überstandener Covid-Erkrankung am Sonntag im Aufgebot der Kaarsterinnen. Foto: Jens Rustemeier

Holzbüttgen Beim Tischtennis-Drittligisten aus Kaarst sind in Valeria Mühlbach, Rachel Gerarts, Martyna Dziadkowiec und Jana Vollmert alle Stammspielerinnen an Bord.

Noch warten die Damen der DJK Holzbüttgen in der Nordgruppe der 3. Tischtennis-Bundesliga auf den ersten Sieg in dieser Saison. Nach dem Auftakt-Remis gegen Tabellenführer Hannover 96 (9:1 Punkte) folgte eine deutliche 2:6-Niederlage beim Titelanwärter TSV Langstadt II (8:0). Am Sonntag (12 Uhr, Turnhalle Fritzdorf an der Raiffeisenstraße in Wachtberg) soll beim TTC Grün-Weiß Fritzdorf jetzt aber der Knoten platzen und der erste Erfolg eingefahren werden.

Das Team aus der Nähe von Bonn steht mit 1:7 Punkten derzeit auf dem vorletzten Platz. Dennoch warnt DJK-Kapitänin Jana Vollmert: „Ich finde, dass Fritzdorf gegen echt gute Teams bisher starke Leistungen gezeigt hat und bin daher gespannt, wie das am Wochenende für uns läuft. Ich hoffe aber natürlich, dass wir punkten können.“ Vollmert sieht die Grün-Weißen vor allem im oberen Paarkreuz gut aufgestellt. Spitzenspielerin Hannah Schönau weist aktuell eine 5:3-Bilanz auf. Bei Stephanie Hoffmann (2:6) lief es bisher noch nicht ganz so rund. An den Positionen drei und vier bieten die Gastgeberinnen in Charlotte Schönau (4:4) und Hannah Krießbach (2:3) zwei Jugendspielerinnen auf, Laura Peil (0:2) kam bisher einmal zum Einsatz. Bei den Kaarsterinnen sind in Valeria Mühlbach, Rachel Gerarts, Martyna Dziadkowiec und Jana Vollmert alle Stammspielerinnen an Bord. Dziadkowiec war vollständig geimpft und ist dennoch an Covid-19 erkrankt. Ihr gehe es jetzt aber wieder gut, sagt Vollmert: „Sie ist fit und spielt.“

In der Regionalliga wartet auf die Zweitvertretung der DJK ein Doppelspieltag: Am Samstag (18.30 Uhr, Sporthalle am Bruchweg) steht zunächst das Heimspiel gegen das hessische Team vom Sportclub Niestetal auf dem Programm. Am Sonntag (14 Uhr, Arag-Center-Court) geht es dann über den Rhein zur Auswärtspartie bei Borussia Düsseldorf. „Das sind zwei schwere Spiele für uns. Beide Teams sind unserer ersten Mannschaft aus der 3. Bundesliga bestens bekannt“, sagt DJK-Kapitänin Sandra Förster. In der Tabelle rangieren sowohl Niestetal (Platz 6) als auch Düsseldorf (Platz 5) im Mittelfeld.